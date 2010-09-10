Программное обеспечение для игры в рулетку

klonik
Программное обеспечение для игры в рулетку

Сообщение klonik » 12 минут назад

Здравствуйте! Подскажите, а какая компания разрабатывает программное обеспечение для игры в рулетку? Слышала, что есть специализированная компания, которая занимается этим. Искала в интернете такую информацию, но я ничего найти так и не смогла. Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
