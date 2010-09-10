Программное обеспечение для игры в рулетку

klonik
Программное обеспечение для игры в рулетку

Сообщение klonik » Вчера, 21:45

Здравствуйте! Подскажите, а какая компания разрабатывает программное обеспечение для игры в рулетку? Слышала, что есть специализированная компания, которая занимается этим. Искала в интернете такую информацию, но я ничего найти так и не смогла. Если вы мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
zevc
Re: Программное обеспечение для игры в рулетку

Сообщение zevc » Вчера, 23:09

Добрый день, всего скорее вы имеете в виду компанию Karuzo Softwares, которая как раз и занимается производством программного обеспечения для игр в рулетку. Если вы хотите, то сможете всю информацию подробно найти на официальном сайте тут karuzo.pro/ru. На сайте представлены анализаторы для онлайн-рулетки с живыми дилерами, а также боты и помощники для определения выигрышных номеров с автоматической настройкой. Мне кажется, что на сайте вы можете связаться с представителем компании и уточнить все детали. Если вам такое программное обеспечение нужно, то я вам рекомендую обратиться к представителю на официальном сайте. Уверена, вы сможете с этой компанией договориться о плодотворном сотрудничестве.
