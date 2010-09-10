Сообщение zevc » Сегодня, 11:10

Здравствуйте! Решили на даче сделать одну часть забора сеткой-рабицей. Подскажите, есть ли возможность в Казахстане приобрести выгодно и самое главное с доставкой? Может, кто-то из вас заказывал, и вы со мной можете поделиться контактами надежной компанией? Буду вам очень признательна за информацию.