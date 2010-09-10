Сетка-рабица
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Сетка-рабица
Здравствуйте! Решили на даче сделать одну часть забора сеткой-рабицей. Подскажите, есть ли возможность в Казахстане приобрести выгодно и самое главное с доставкой? Может, кто-то из вас заказывал, и вы со мной можете поделиться контактами надежной компанией? Буду вам очень признательна за информацию.
Re: Сетка-рабица
Добрый день, я вам могу порекомендовать приобрести тут https://akkhld.kz . Мы у них покупали не только сетку-рабицу, но еще и для строительства армирующую сетку. Если вы обратитесь, думаю вам даже помогут консультанты этой компании с выбором. А так, у них очень большой выбор сеток, разных размеров, и разных размеров ячейки. Если вы хотите приобрести качественную сетку, лучше, конечно, обратиться к ним. Тем более на сайте есть консультант, который в случае чего сможет вас проконсультировать и подскажет какую сетку лучше всего выбрать. Ничего плохого про эту компанию сказать не могу, наоборот о ней только у меня складываются положительные впечатления. Поэтому я вам и рекомендую обратиться именно к ним.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя