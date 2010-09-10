Вернуть зубы

Roofdier
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Вернуть зубы

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:15

У меня нет нескольких зубов - одного жевательного и одного переднего. Если к потере жевательного отношусь спокойно, то отсутствие зуба спереди до сих пор напрягает. Как их можно восстановить и можно ли это в принципе? В Воронеже подобным где-то занимаются?
Companion
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Вернуть зубы

Сообщение Companion » Сегодня, 08:30

Потеря любого зуба это неприятность и неудобство. Да, передний портит внешний вид. А без заднего тоже не хорошо - как нормально прожевать пищу? Хорошо, что в стоматологическом центре Дентика врачи способны делать имплантацию зубов https://dentika.ru/. Сделают так, что от родных зубов не отличите.
