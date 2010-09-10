Вернуть зубы
Вернуть зубы
У меня нет нескольких зубов - одного жевательного и одного переднего. Если к потере жевательного отношусь спокойно, то отсутствие зуба спереди до сих пор напрягает. Как их можно восстановить и можно ли это в принципе? В Воронеже подобным где-то занимаются?
Re: Вернуть зубы
Потеря любого зуба это неприятность и неудобство. Да, передний портит внешний вид. А без заднего тоже не хорошо - как нормально прожевать пищу? Хорошо, что в стоматологическом центре Дентика врачи способны делать имплантацию зубов https://dentika.ru/. Сделают так, что от родных зубов не отличите.
