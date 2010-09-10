Аренда платья
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Аренда платья
Девочки, привет! Сейчас вечерние платья очень дорого стоят, и я если честно на одно мероприятие не так уж хочется покупать. Я знаю, что есть салоны, которые платья предлагают в аренду. Может, вы мне подскажите у кого лучше и выгоднее всего взять?
Re: Аренда платья
Привет, конечно, сейчас гораздо дешевле взять платье в аренду, чем покупать. Тем более еще неизвестно, когда еще такое платье понадобится. А стоимость сейчас их и правда очень высокая. А так, аренда платьев в Let's Go Dress можно взять. У них и ценник не очень большой и самое главное ассортимент очень большой. Мне кажется, что у них можно платье в аренду подобрать под любую фигуру. Попробуйте к ним обратиться, я думаю даже консультанты вам обязательно подберут красивое платье, чтобы вы на мероприятие очень хорошо выглядели. Есть у них даже фирменные платья, так что смело обращайтесь, узнавайте стоимость платьев и арендуйте, меряйте и пробуйте. Вам с этим шоурумом очень понравится сотрудничать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя