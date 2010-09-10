Сообщение zevc » Сегодня, 15:32

Сейчас уже на улице холодно, а мы запланировали одно очень интересное мероприятие. Я вот думаю, а, как и что можно придумать, чтобы было чем согреться людям на мероприятие. Если вы мне покидаете разные идеи, будет на самом деле очень круто. В общем, может вы что-то сами заказывали и куда обращались?