Сообщение klonik » 14 минут назад

Хочу свой автомобиль оклеить пленкой. Правда я не знаю в какую стоимость сейчас обходиться услуга и куда за ней мне лучше всего обратиться. Если вы знаете хороший сервис по оклейки пленки на автомобиль, подскажите? В общем, если вы обращались за оклейкой и знаете кто делает, буду благодарна за рекомендации.