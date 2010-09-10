Оклейка автомобиля
Хочу свой автомобиль оклеить пленкой. Правда я не знаю в какую стоимость сейчас обходиться услуга и куда за ней мне лучше всего обратиться. Если вы знаете хороший сервис по оклейки пленки на автомобиль, подскажите? В общем, если вы обращались за оклейкой и знаете кто делает, буду благодарна за рекомендации.
