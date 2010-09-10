Оклейка автомобиля
Оклейка автомобиля
Хочу свой автомобиль оклеить пленкой. Правда я не знаю в какую стоимость сейчас обходиться услуга и куда за ней мне лучше всего обратиться. Если вы знаете хороший сервис по оклейки пленки на автомобиль, подскажите? В общем, если вы обращались за оклейкой и знаете кто делает, буду благодарна за рекомендации.
Re: Оклейка автомобиля
Я в Москве производила оклейку тут https://favorit-detailing.ru/services/okleyka-avto ребята специализируются на этом, поэтому получается очень качественно на самом деле. Есть разная пленка, поэтому можно выбрать исходя их своего желания. Я на передок клеила бронепленку, потому часто езжу за городом и постоянно камни прилетают. В общем, я вам рекомендую тоже обратиться к ним, думаю, они вам качественно и надежно произведут оклейку плёнки на автомобиль. По стоимости я вам не подскажу, потому что все индивидуально и зависит от мест оклейки пленки. Если весь автомобиль будете, то не исключено ребята вам сделают скидку. Так что вы смело можете обращаться в эту мастерскую за поклейкой пленки на ваш автомобиль.
