Покупка пункта выдачи
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка пункта выдачи
Здравствуйте! Мне кажется, сейчас пункты выдачи заказов с маркетплейса очень популярный и востребованный бизнес. Все пункты выдачи мне кажется вообще не пересчитать в нашей стране. Скажите, а можно ли как-то купить уже готовый вариант пункта выдачи заказов? Чтобы не открывать свой, а купить и уже работать?
Re: Покупка пункта выдачи
Добрый день, как раз с подругой на днях общались и рассказывала ей про планы открыть пункт выдачи заказов. И знаете, она меня удивила, сказала, что сейчас есть бутик, где можно купить уже готовый бизнес. Вот он https://pvzbutik.ru/ бутик пунктов выдачи заказов для маркетплейсов Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. На самом деле я ничего против не имею, мне даже кажется, что это очень выгодно и удобно. При чем данный бутик предлагает не только купить, но и продать пункт выдачи. Попробуйте посмотреть на сайте, может вы сможете найти для себя оптимальный вариант тут. Ведь на сайте представлены пункты выдачи заказов не только по Москве, но и по всем регионам нашей страны.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей