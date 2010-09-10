Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Upellesin Гость RZN.info Сообщения: 16 Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40 Внутренний налоговый аудит Цитата Сообщение Upellesin » Сегодня, 20:17 Недавно столкнулся с необходимостью проверить налоговую отчётность компании перед подачей деклараций. Понимал, что лучше выявить возможные ошибки заранее, чем потом разбираться с претензиями налоговой. Начал искать специалистов, которые могли бы профессионально всё проверить и указать на слабые места. В итоге заказал внутренний налоговый аудит у опытных консультантов https://b-light.net/ru/service/tax-audit . Эксперты детально изучили всю документацию, нашли несколько спорных моментов в учёте и предложили варианты их исправления. Помогли оптимизировать некоторые налоговые схемы в рамках законодательства. Благодаря этой проверке удалось избежать потенциальных штрафов и доначислений. Цена услуги окупилась с лихвой, учитывая сэкономленные средства и нервы. Вернуться к началу

