Вы когда-нибудь слышали сказку о пяти богатырях, каждый из которых просил отдельный трон и свою долю казны? Так вот, в мире бизнеса эти богатыри — это ваши задачи, клиенты, документы, обучение и аналитика. А их троны — это отдельные платные подписки, которые с легкой руки съедают бюджет.Что, если собрать всех богатырей под одной, просторной и, внимание,крышей? Знакомьтесь, Cantana — российская платформа, которая решила, что эффективность не должна измеряться в долларах за пользователя.Cantana — это как тот самый универсальный швейцарский нож, который вы искали. Только вместо штопора и пилки тут:Управляйте проектами так, как вам удобно: хоть по Канбану, хоть списком, хоть в виде квеста для команды. Назначайте исполнителей, стройте фильтры, чтобы найти задачу «прошлогодней давности от Васи», и получайте уведомления прямиком в Telegram. Чат прямо внутри задачи — чтобы 100-сообщений в рабочем чате по поводу одного шрифта остались в прошлом.Храните все документы, мануалы и «гениальные идеи Петра из отдела снабжения» в структурированном виде. Совместное редактирование и настройки приватности не дадут случайно опубликовать секретный рецепт фирменного кофе.Управляйте сделками, контактами и компаниями. Воронки продаж становятся прозрачными, а система сама подсчитывает суммы сделок — вашим менеджерам остаётся только закрывать их. Уведомления в Telegram не дадут прозевать горячую сделку.Создавайте курсы для адаптации новичков или повышения квалификации команды. Больше не нужно искать инструкцию по офисному принтеру в личных сообщениях коллеги — всё будет структурировано и доступно в пару кликов.Наконец-то вы будете знать, что Иван — не «тот самый айтишник», а Senior DevOps Engineer, и найти его контакты можно за секунду.Нет. Это полноценная версия без ограничений по функционалу для команды **до 5 человек**. Всё, что описано выше, — ваше. Навсегда.— спросите вы. Тогда пора переходить на один из наших платных тарифов, которые, поверьте, остаются очень дружелюбными к бюджету.1.. Забудьте о постоянных переключениях между 10 вкладками. Утро начинается не с кофе, а с одного окна в браузере.2.. Адаптивный дизайн означает, что вы можете закрыть сделку с телефона в такси, а вечером с планшета на диване проверить отчет по проекту. Никаких установок — только браузер.3.. И не только на русском, но и на языке бизнес-процессов. Гибкие настройки позволяют адаптировать Cantana под себя, а не наоборот.4.. Мы — российское ПО, и все данные хранятся на территории РФ. Мы находимся в процессе аккредитации в Минцифры, так что с законом и безопасностью всё в порядке.5.. Автоматизация, аналитика, быстрый поиск — система работает на вас, освобождая время для действительно важных дел.Стартапам, небольшим командам, фрилансерам, образовательным проектам и всем, кто устал от зоопарка разрозненных сервисов и хочет, наконец, навести порядок в своих рабочих процессах.Cantana доказывает, что мощный инструмент для управления бизнесом может быть доступным, простым и по-настоящему универсальным.Серьёзно, «бесплатно» — это не опечатка. Это наше предложение, от которого сложно отказаться. Просто попробуйте и убедитесь сами.