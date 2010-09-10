Бесплатная crm? Это только цветочки! Ягодки — внутри
Бесплатная crm? Это только цветочки! Ягодки — внутри
Знакомьтесь с платформой, где таск-трекер, CRM и база знаний живут дружно, не требуя за это ваш бюджет.
Вы когда-нибудь слышали сказку о пяти богатырях, каждый из которых просил отдельный трон и свою долю казны? Так вот, в мире бизнеса эти богатыри — это ваши задачи, клиенты, документы, обучение и аналитика. А их троны — это отдельные платные подписки, которые с легкой руки съедают бюджет.
Что, если собрать всех богатырей под одной, просторной и, внимание, бесплатной крышей? Знакомьтесь, Cantana — российская платформа, которая решила, что эффективность не должна измеряться в долларах за пользователя.
Не CRM единой: Что же входит в этот «шведский стол» функций?
Cantana — это как тот самый универсальный швейцарский нож, который вы искали. Только вместо штопора и пилки тут:
https://cantana.ru/
Таск-трекер на стероидах:
Управляйте проектами так, как вам удобно: хоть по Канбану, хоть списком, хоть в виде квеста для команды. Назначайте исполнителей, стройте фильтры, чтобы найти задачу «прошлогодней давности от Васи», и получайте уведомления прямиком в Telegram. Чат прямо внутри задачи — чтобы 100-сообщений в рабочем чате по поводу одного шрифта остались в прошлом.
База знаний, которая не заблудится:
Храните все документы, мануалы и «гениальные идеи Петра из отдела снабжения» в структурированном виде. Совместное редактирование и настройки приватности не дадут случайно опубликовать секретный рецепт фирменного кофе.
CRM, которая считает за вас:
Управляйте сделками, контактами и компаниями. Воронки продаж становятся прозрачными, а система сама подсчитывает суммы сделок — вашим менеджерам остаётся только закрывать их. Уведомления в Telegram не дадут прозевать горячую сделку.
Платформа для обучения:
Создавайте курсы для адаптации новичков или повышения квалификации команды. Больше не нужно искать инструкцию по офисному принтеру в личных сообщениях коллеги — всё будет структурировано и доступно в пару кликов.
Справочник сотрудников:
Наконец-то вы будете знать, что Иван — не «тот самый айтишник», а Senior DevOps Engineer, и найти его контакты можно за секунду.
А теперь главный вопрос: что значит «бесплатно»? Это какой-то урезанный триал?
Нет. Это полноценная версия без ограничений по функционалу для команды **до 5 человек**. Всё, что описано выше, — ваше. Навсегда.
Хм, а если нас больше? — спросите вы. Тогда пора переходить на один из наших платных тарифов, которые, поверьте, остаются очень дружелюбными к бюджету.
5 причин, почему Cantana — это не просто «еще одна система»
1. Всё в одной коробке. Забудьте о постоянных переключениях между 10 вкладками. Утро начинается не с кофе, а с одного окна в браузере.
2. Работайте где угодно. Адаптивный дизайн означает, что вы можете закрыть сделку с телефона в такси, а вечером с планшета на диване проверить отчет по проекту. Никаких установок — только браузер.
3. Мы говорим на вашем языке. И не только на русском, но и на языке бизнес-процессов. Гибкие настройки позволяют адаптировать Cantana под себя, а не наоборот.
4. Ваши данные в безопасности. Мы — российское ПО, и все данные хранятся на территории РФ. Мы находимся в процессе аккредитации в Минцифры, так что с законом и безопасностью всё в порядке.
5. Это по-настоящему умно. Автоматизация, аналитика, быстрый поиск — система работает на вас, освобождая время для действительно важных дел.
Кому особенно пригодится Cantana?
Стартапам, небольшим командам, фрилансерам, образовательным проектам и всем, кто устал от зоопарка разрозненных сервисов и хочет, наконец, навести порядок в своих рабочих процессах.
Вы всё ещё платите за каждый чих? Позвольте вам не согласиться с таким подходом.
Cantana доказывает, что мощный инструмент для управления бизнесом может быть доступным, простым и по-настоящему универсальным.
https://cantana.ru/
P.S. Серьёзно, «бесплатно» — это не опечатка. Это наше предложение, от которого сложно отказаться. Просто попробуйте и убедитесь сами.
