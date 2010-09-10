Где проверять позиции сайта в поисковых системах?
Братцы, кто из вас продвижением сайтов занимается, посоветуйте удобный сервис, в котором можно проверять позиции сайта по ключевым словам в Яндексе и Гугле. Пробую самостоятельно SEO осваивать. Надо вот и такие параметры смотреть, чтоб понимать, какие ключи работают, какие нет.
Я когда-то каким-то сервисом пользовался, но у него какая-то отсталая статистика была. Я проверял в инструментах самого Яндекса и Гугла и видел несоответствие данных в том сервисе. Понял, что ничто тебе более точно не покажет всё, кроме как сами поисковые системы.
Конечно Яндекс и Гугл показывают точные результаты. Но чего их инструментам не хватает, так это удобства и отслеживание конкурентов. Ты замучаешься каждое ключевое слово, каждую фразу вводить вручную и смотреть. Есть вот такой инструмент https://pr-cy.ru/tools/keywords-rank-checker/ . Там можно пачку всех ключей закинуть и потом смотреть результаты. И он вполне отлично показывает то же, что и Гугл с Яндексом.
