Посоветуйте клинику в Санкт-Петербурге

zevc
Сообщение zevc » Вчера, 18:38

Подскажите, а какая есть клиника для детей и взрослых в Санкт-Петербурге недорогая? При этом бы хотелось, чтобы работали квалифицированные специалисты. Буду очень рада, если вы мне подскажите куда можно обратиться всей семье. Сами понимаете, клиник очень много в городе и вот какую лучше всего выбрать я не знаю.
klonik
Re: Посоветуйте клинику в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » Вчера, 21:10

Нашей семье очень нравится частная медицинская клиника для родителей и детей ОННИ. Могу вам точно сказать, что в клинике работают высококвалифицированные специалисты. Мы с супругом всегда следим за своим здоровьем и здоровьем ребенка. Всегда делаем во время вакцинации и проходим обследование. На самом деле очень нравится данная клиника. Тем боле при необходимости вы тут можете пройти полный чек-ап своего организма и организма ребенка. Все необходимое оборудование, специалисты и опыт имеется. Если вы ищете хороших специалистов, я вам рекомендую обратиться все-таки к специалистам в этой клинике. Да и по стоимости услуги не такие высокие, тем более все по записи и вам не придется сидеть в очереди и ждать своего часа приема.
