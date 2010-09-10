Посоветуйте клинику в Санкт-Петербурге
Посоветуйте клинику в Санкт-Петербурге
Подскажите, а какая есть клиника для детей и взрослых в Санкт-Петербурге недорогая? При этом бы хотелось, чтобы работали квалифицированные специалисты. Буду очень рада, если вы мне подскажите куда можно обратиться всей семье. Сами понимаете, клиник очень много в городе и вот какую лучше всего выбрать я не знаю.
Re: Посоветуйте клинику в Санкт-Петербурге
Нашей семье очень нравится частная медицинская клиника для родителей и детей ОННИ. Могу вам точно сказать, что в клинике работают высококвалифицированные специалисты. Мы с супругом всегда следим за своим здоровьем и здоровьем ребенка. Всегда делаем во время вакцинации и проходим обследование. На самом деле очень нравится данная клиника. Тем боле при необходимости вы тут можете пройти полный чек-ап своего организма и организма ребенка. Все необходимое оборудование, специалисты и опыт имеется. Если вы ищете хороших специалистов, я вам рекомендую обратиться все-таки к специалистам в этой клинике. Да и по стоимости услуги не такие высокие, тем более все по записи и вам не придется сидеть в очереди и ждать своего часа приема.
