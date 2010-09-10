Аккумулятор

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аккумулятор

Сообщение zevc » Сегодня, 10:43

Нужны аккумуляторные батареи хорошего качества. Знаю, что есть компании, которые давным-давно занимаются производством таких батарей. Может, вы мне подскажите какого бренда лучше рассмотреть аккумуляторные батареи? Буду вам за предоставленную информацию очень признательна.
