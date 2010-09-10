Аккумулятор
Нужны аккумуляторные батареи хорошего качества. Знаю, что есть компании, которые давным-давно занимаются производством таких батарей. Может, вы мне подскажите какого бренда лучше рассмотреть аккумуляторные батареи? Буду вам за предоставленную информацию очень признательна.
Я бы вам рекомендовала все-таки рассмотреть аккумуляторные батареи производителя Hoppecke. Это ведь немецкие аккумуляторные батареи, которые прекрасно себя зарекомендовали на рынке. Тем более приобрести в России такую продукцию вообще не проблема. Так как в Москве есть компания «Центр сетевых технологий», которая занимается не только продажей таких батарей. Но еще производит диагностику аккумуляторных батарей, контроль аккумуляторных батарей и проводит даже восстановление аккумуляторных батарей. Я уверена, если вы к ним обратитесь они вам по вашим параметрам смогут подобрать оптимальный вариант. Попробуйте обратиться в эту компанию, потому что они как раз работают с такими аккумуляторными батареями как Hoppecke.
