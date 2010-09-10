Матрас

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Матрас

Сообщение zevc » Сегодня, 10:50

Девочки, привет! Купила не так давно кровать, вот недавно собрали только. Сейчас ищу хорошего качества матрас, если честно даже цена не столько важна как качество. Если вы знаете хороший матрас, может мне подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию. А то сами понимаете, что первый попавшийся приобрести вообще не очень хочется.
