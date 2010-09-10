Матрас
Матрас
Девочки, привет! Купила не так давно кровать, вот недавно собрали только. Сейчас ищу хорошего качества матрас, если честно даже цена не столько важна как качество. Если вы знаете хороший матрас, может мне подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию. А то сами понимаете, что первый попавшийся приобрести вообще не очень хочется.
Re: Матрас
Привет, а рассмотрите для покупки матрас корона. У них очень большой ассортимент, есть разные серии и вариации. Фабрика, которая производит мебель и матрасы на рынке давно работает. Зарекомендовал себя как надежный и самое главное качественный производитель. У них есть свой интернет-магазин, где вы можете поближе познакомиться с ассортиментом мебели и матрасов. Думаю, что вы у них сможете приобрести для себя что-то подходящее. Тем более насколько мне известно на официальном сайте, где вы можете купить матрас корона есть представитель. Который проконсультирует и самое главное подскажет какой матрас в вашем случае подойдет лучше. А так, вообще матрасы корона отличаются качеством, долговечностью и самое главное у них ценник вполне адекватный я считаю.
