Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы.
Кейтеринг
Добрый день! Кто заказывал военный кейтеринг, скажите, что в качестве оборудования предлагают компании? Куда вы в Москве вообще обращались за такой услугой? Если вы мне подскажите, я вам буду очень признательна за информацию и подсказки. Мы тоже хотим обратиться за военным кейтерингом, но не знаем какая компания предлагает подобные услуги.
