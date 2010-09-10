Кейтеринг

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 11:18

Добрый день! Кто заказывал военный кейтеринг, скажите, что в качестве оборудования предлагают компании? Куда вы в Москве вообще обращались за такой услугой? Если вы мне подскажите, я вам буду очень признательна за информацию и подсказки. Мы тоже хотим обратиться за военным кейтерингом, но не знаем какая компания предлагает подобные услуги.
