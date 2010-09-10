Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Добрый день! Кто заказывал военный кейтеринг, скажите, что в качестве оборудования предлагают компании? Куда вы в Москве вообще обращались за такой услугой? Если вы мне подскажите, я вам буду очень признательна за информацию и подсказки. Мы тоже хотим обратиться за военным кейтерингом, но не знаем какая компания предлагает подобные услуги.
Re: Кейтеринг
Здравствуйте, можно за военным кейтерингом вам обратиться в праздничный сервис «Товарищ Полковник» https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keyte ... aya-kuhnya . У них есть полевые кухни, которые как раз и используются на подобных мероприятиях. При чем в данной компании есть ни одна полевая кухня, а разные. Которые способны накормить разное количество людей. Тем более если военное мероприятие, то без полевой кухни будет не праздник. Так как именно такое оборудование предоставляет особенную атмосферу. Попробуйте обратиться в эту компанию, тем более она ведет свою деятельность уже давно и предлагает отличные условия для сотрудничества. Я сама к ним обращалась за праздником, так все отлично на самом деле пролом. Поэтому и вам решила порекомендовать данный сервис.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей