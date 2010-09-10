Скотч с логотипом
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Скотч с логотипом
Кто знает в какой компании можно недорого под заказ приобрести скотч с логотипом?
Re: Скотч с логотипом
Для нас изготавливали под заказ скотч с логотипом в компании Формула Упаковки https://upakovkakrasnoyarsk.ru Из плюсов отмечу что по времени это заняло всего около недели и доставка в наш регион была выполнена достаточно быстро. Будем и дальше с ними сотрудничать.
