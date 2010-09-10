Электроскутер
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Электроскутер
Девочки, привет! Я тут подумала, что мне на дачу нужен электроскутер или хотя бы электрический велосипед. Правда, я даже не знаю, где такое оборудование купить. Если кто-то из вас покупали или знаете, где можно купить подскажите? Я вам за информацию буду очень признательна.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя