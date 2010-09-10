Электроскутер
Электроскутер
Девочки, привет! Я тут подумала, что мне на дачу нужен электроскутер или хотя бы электрический велосипед. Правда, я даже не знаю, где такое оборудование купить. Если кто-то из вас покупали или знаете, где можно купить подскажите? Я вам за информацию буду очень признательна.
Re: Электроскутер
Привет, я бы тебе рекомендовала купить сигвеи и электроскутеры от Sigvey. По крайней мере у них очень много позиций в наличии и вам если что-то у них понравится, то вы сможете получить в самые короткие сроки. Потому что магазин предлагает еще оперативную доставку по Москве после заказала в течение двух часов. Я сама тут самокат сыну покупала, очень понравилось обслуживание. Все мне продавцы подробно объяснили, рассказали о преимуществах той и другой модели. В общем, отличный магазин, который к тому же предлагает очень много акций и выгодных предложений. Если честно, мне кажется, вы не сможете выгоднее больше нигде приобрести такое средство передвижения чем в этом магазине. В общем, советую вам обратиться в этот магазин и обратиться к консультанту. Мне кажется, что вам помогут с выбором.
