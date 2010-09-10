Подскажите

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:20

Девочки, если ребенок заболевает ОРВИ, то какая температура должна быть? Может есть какой-то интервал и как лучше ее сбивать? У меня сын пошел в этом году в первый класс и постоянно болеет. То грипп ему ставят, то вот ОРВИ. Постоянно сидим на больничном.
Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:20

Да, температура при орви у детей можно сказать, что один из характерных симптомов ОРВИ у детей. В большинстве случаев температура повышается до 38,5 °C, иногда может быть и выше. Все индивидуально, зависит от иммунитета вашего ребенка. Но обычно температура держится в течение первых 3–5 дней, после этого периода самочувствие ребёнка обычно улучшается. Примерно через 7–10 дней, как правило, наступает выздоровление. Если все равно есть температура в течение долгого периода это может свидетельствовать об осложнениях. Поэтому к лечению ОРВИ у детей нужно строго относиться и следовать рекомендациям педиатра, чтобы не было негативных последствий.
