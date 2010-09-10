Сообщение klonik » Сегодня, 11:58

Долго думали подключать интернет или нет, а теперь у нас и выбора не осталось – работает на мобильном только белый список, да и тот через раз открывается. Находимся в Куйбышеве, что посоветуете? Чтобы подключение не стоит десятку, это нам не подходит.