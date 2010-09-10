Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Долго думали подключать интернет или нет, а теперь у нас и выбора не осталось – работает на мобильном только белый список, да и тот через раз открывается. Находимся в Куйбышеве, что посоветуете? Чтобы подключение не стоит десятку, это нам не подходит.
Re: Подскажите
По своему опыту могу вам посоветовать оставить заявку на подключение домашнего интернета в Куйбышеве (Новосибирская обл.) можно у официального провайдера на сайте https://2090000.ru/kujbyshev/internet-snt/ , у них адекватные расценки на подключение. И тарифы нормальные, можно выбрать вариант под себя, с телевидением или без. Только нужно понимать, что там очереди, завтра прямо не подключат.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость