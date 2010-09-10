Строительство дома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Строительство дома
Девочки, привет! С мужем хотим перебраться из города в деревню. Думаем построить небольшой домик. Правда мы сами не разбираемся и нужен нам совет. Может, вы мне компанию подскажите, которая занимается строительством домов?
Re: Строительство дома
Привет, а какой вы дом хотите? Ведь сейчас есть разные материалы для строительства. Мне вот тоже хочется свой домик, но только из натуральных и безопасных вариантов. Например, мне очень нравится домик из дерева, бруса или бревна. Правда, сами знаете, что ценник на такие дома очень высокий. Но, я вам могу порекомендовать строительную компанию «МастерМай». Вы можете со всеми проектами, готовыми домами познакомиться вот на этом сайте https://mastermay.ru/ . Тут можно пообщаться с представителем компании о доме, проекте и они вам обязательно предложат какое-нибудь необычное решение. Вообще, данная компания давно занимается строительством и имеет массу положительных отзывов. Конечно, есть и другие компании, которые занимаются строительством домов. Но, именно эта компания использует качественное дерево собственного производства из Костромского леса.
