Подскажите
Подскажите
Здравствуйте! Подскажите мне хороший ресурс для разработчиков игры. Говорят, что есть платформа, которая использует движки Unity и Unreal Engine. Если вы знаете такую платформу, подскажите мне, пожалуйста, я буду вам очень признательна за информацию, предоставленную мне.
Re: Подскажите
Добрый день, всего скорее я вам могу посоветовать вот этот ресурс https://unityunreal.com . Насколько мне известно для Unity доступны такие типы 2D-ассетов Sprites, Tilesets, Animations, Backgrounds, Game Objects, Kits, GUI, Fonts, Icons 9, PSD Layered Templates. По крайней мере здесь представлен актуальный контент, который поможет начинающим, инди-разработчикам и профессиональным программистам создавать игровые проекты. Вы можете найти и скачать десятки тысяч готовых ресурсов для популярных игровых движков Unity и Unreal Engine. Вы также можете пройти актуальные видеокурсы по разработке игр, программированию, которые помогут вам улучшить свои навыки и продвинуться по карьерной лестнице. Многие материалы на этом ресурсе регулярно обновляются до последних версий, и в большинстве случаев их можно получить бесплатно и без регистрации.
