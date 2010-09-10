Сообщение zevc » Вчера, 21:35

Здравствуйте! Подскажите мне хороший ресурс для разработчиков игры. Говорят, что есть платформа, которая использует движки Unity и Unreal Engine. Если вы знаете такую платформу, подскажите мне, пожалуйста, я буду вам очень признательна за информацию, предоставленную мне.