Game Changer for Our Growing Startup
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Game Changer for Our Growing Startup
Our startup is growing and we're finally at the stage where business trips are becoming regular. At first, I was booking everything myself, but it became chaotic. Someone suggested we work with professionals who handle business trip organization. The difference is night and day. They negotiate corporate rates we could never get individually, handle all the paperwork, and track expenses automatically. Makes the whole process so much easier for a small team like ours.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость