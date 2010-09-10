Стали известны победители полуфинала Чемпионата мира по русскому языку для иностранцев
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Стали известны победители полуфинала Чемпионата мира по русскому языку для иностранцев
Москва, 24 ноября 2025 года. Завершён полуфинал Чемпионата мира по русскому языку для иностранцев 2025. В финал выходят две команды из каждого дивизиона. В дивизионе «Азия и Океания» победу одержали команды из Монголии и Китая. В дивизионе «Ближнее зарубежье» в число сильнейших вошли команды из Узбекистана и Казахстана. Среди команд дивизиона «Африка» в финал вышли представители Египта и Алжира. В дивизионе «Европа» проходят дальше участники из Латвии и Литвы. Лучшими в дивизионе «Америка» стали представители Эквадора и Венесуэлы.
Полуфинал проходил в формате детективной игры. Участники выполняли задания на проверку достоверности информации и анализировали тексты. Такой формат позволил выявить, насколько участники внимательны и умеют рассуждать.
«Полуфинал оказался для команды серьёзным испытанием. Самым трудным было задание с поиском несоответствий в тексте: даже после этапа мы не сразу нашли нужное слово, настолько внимательно нужно было работать. Выход в финал стал результатом собранности ребят, их интереса к русскому языку и регулярной подготовки по материалам чемпионата. Команда сильная и мотивированная, к финалу готовится очень серьёзно. В дивизионе были достойные соперники, и впереди встреча с одной из самых сильных команд этапа», — рассказала наставник команды «Евразийский Экспресс», Анна Рымошевская.
Команды, не прошедшие в финал, участвуют в этапе за третье место. Он пройдёт с 24 по 28 ноября в виде текстового квеста в ролевом формате. В каждом дивизионе проводится пять этапов. Победитель определяется по количеству баллов, которые выставляют эксперты в соответствии с Правилами Чемпионата.
«Полуфинал показал, что задания на логику оказались наиболее трудными: ограниченное время и необходимость точно анализировать текст потребовали от участников максимальной концентрации. Тем не менее ребята приложили большие усилия и прошли через серьезную нагрузку. Финалисты уже переходят к следующему этапу, а команды, не прошедшие дальше, продолжают борьбу за третье место. Мы желаем им удачи!», — отметила координатор Чемпионата Ксения Старыгина.
Финал и суперфинал состоятся с 15 по 17 декабря в Москве в очном формате. В суперфинале участвуют пять команд: победители финалов дивизионов. Победитель Чемпионата мира будет объявлен 18 декабря на пресс-конференции, которая состоится в пресс-центре МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ».
Чемпионат мира по русскому языку — 2025 является значимым событием в сфере продвижения русского языка и культуры за рубежом. Он направлен на развитие интереса к русскому языку среди иностранных граждан и укрепление межкультурного взаимодействия. Проект реализуется ФГБУ «Интеробразование» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Более подробная информация и итоги соревнований публикуются на официальном сайте: http://russianchampionship.com
Контакты для СМИ:
Адрес электронной почты: russianchampionship@vincipr.com
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя