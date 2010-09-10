Сообщение viktorcok » Сегодня, 13:01

Москва, 24 ноября 2025 года.

«Полуфинал оказался для команды серьёзным испытанием. Самым трудным было задание с поиском несоответствий в тексте: даже после этапа мы не сразу нашли нужное слово, настолько внимательно нужно было работать. Выход в финал стал результатом собранности ребят, их интереса к русскому языку и регулярной подготовки по материалам чемпионата. Команда сильная и мотивированная, к финалу готовится очень серьёзно. В дивизионе были достойные соперники, и впереди встреча с одной из самых сильных команд этапа»

наставник команды «Евразийский Экспресс», Анна Рымошевская.

«Полуфинал показал, что задания на логику оказались наиболее трудными: ограниченное время и необходимость точно анализировать текст потребовали от участников максимальной концентрации. Тем не менее ребята приложили большие усилия и прошли через серьезную нагрузку. Финалисты уже переходят к следующему этапу, а команды, не прошедшие дальше, продолжают борьбу за третье место. Мы желаем им удачи!»

координатор Чемпионата Ксения Старыгина.

Контакты для СМИ: