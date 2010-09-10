Сообщение klonik » Сегодня, 16:09

Только начали работать с криптой, купили USDT в сети TRON и положили в Trust Wallet. Теперь нужно сделать перевод, кошелек требует какие-то TRX для комиссии. Где брать эти TRX? Без этого никак не вывести свои USDT? Что делать? Придется покупать кучу TRX только за одну операцию?