Только начали работать с криптой, купили USDT в сети TRON и положили в Trust Wallet. Теперь нужно сделать перевод, кошелек требует какие-то TRX для комиссии. Где брать эти TRX? Без этого никак не вывести свои USDT? Что делать? Придется покупать кучу TRX только за одну операцию?
Re: Аренда энергии TRON
Классическая ситуация, мне кажется, что все через это проходили. Покупать кучу TRX невыгодно, они будут заморожены как энергия. Самый простой способ тут воспользоваться сервисом аренды энергии, например, сюда energy4tron.com зайти. Там просто арендуешь энергию на 1 перевод, платишь за это копейки в USDT, и сразу переводишь свои деньги. Для разового перевода это прямо самый лучший вариант.
