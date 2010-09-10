Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3016
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:21

Сын переболел ковидом в легкой форме, но уже второй месяц не может прийти в норму. Жалуется на туман в голове, говорит, что не может запомнить новый материал, стал раздражительным. Кто-нибудь сталкивался с такими постковидными симптомами у детей? Что вам помогло?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3015
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 11 минут назад

Было, врач наш сказал, что такое встречается часто. Нашей дочери в подобной ситуации коллега порекомендовал попить эти https://prospekta.ru/ таблетки. Препарат как раз направлен на улучшение когнитивных функций — памяти, внимания, помогает справиться с астенией. Результат заметили недели через две, по словам ребенка, ей ощутимо лучше стали. У коллеги тоже дети болели, им невролог эти таблетки назначал.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость