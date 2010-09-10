Подскажите
Сын переболел ковидом в легкой форме, но уже второй месяц не может прийти в норму. Жалуется на туман в голове, говорит, что не может запомнить новый материал, стал раздражительным. Кто-нибудь сталкивался с такими постковидными симптомами у детей? Что вам помогло?
Re: Подскажите
Было, врач наш сказал, что такое встречается часто. Нашей дочери в подобной ситуации коллега порекомендовал попить эти https://prospekta.ru/ таблетки. Препарат как раз направлен на улучшение когнитивных функций — памяти, внимания, помогает справиться с астенией. Результат заметили недели через две, по словам ребенка, ей ощутимо лучше стали. У коллеги тоже дети болели, им невролог эти таблетки назначал.
