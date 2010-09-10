Сообщение klonik » Сегодня, 16:21

Сын переболел ковидом в легкой форме, но уже второй месяц не может прийти в норму. Жалуется на туман в голове, говорит, что не может запомнить новый материал, стал раздражительным. Кто-нибудь сталкивался с такими постковидными симптомами у детей? Что вам помогло?