Утепление домов в Севастополе

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3018
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Утепление домов в Севастополе

Сообщение zevc » Сегодня, 11:16

Хотим утеплить дом, так как он уже в возрасте правда не знаю, чем утеплять и кто вообще этим занимается в Севастополе. Очень хочется мне чтобы вы что-нибудь мне посоветовали насчет этого. Может, кто-то уже производил утепление дома, какой материал использовали и куда вы обращались?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей