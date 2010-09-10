Утепление домов в Севастополе

Утепление домов в Севастополе

zevc:

Хотим утеплить дом, так как он уже в возрасте правда не знаю, чем утеплять и кто вообще этим занимается в Севастополе. Очень хочется мне чтобы вы что-нибудь мне посоветовали насчет этого. Может, кто-то уже производил утепление дома, какой материал использовали и куда вы обращались?
Re: Утепление домов в Севастополе

klonik:

Мне кажется, что лучше всего пойдет утепление эковатой. Потому что по сравнению с другими материалами это пожаробезопасность. Материал обработан специальными средствами, предотвращающими распространение огня и не поддерживающими горение. Ну и экологично, безопасно для детей и животных, не образует пыли, не содержит аллергенов. Присутствие в составе буры предотвращает распространение насекомых и грызунов. Волокна целлюлозы связываются и не образуют пыль. А так, утепление домов в Севастополе есть в компании «Эковата-Крым». На самом деле надежный партнер в утеплении домов и производственных помещений в Севастополе и по всей территории Крыма. Так что можете к ним обращаться и они вас смогу проконсультировать по всем вопросам утепления дома.
