Сообщение zevc » Сегодня, 11:16

Хотим утеплить дом, так как он уже в возрасте правда не знаю, чем утеплять и кто вообще этим занимается в Севастополе. Очень хочется мне чтобы вы что-нибудь мне посоветовали насчет этого. Может, кто-то уже производил утепление дома, какой материал использовали и куда вы обращались?