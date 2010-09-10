Сообщение zevc » Сегодня, 11:35

Неделю уже ищу надежное онлайн-казино с быстрыми выплатами и хорошей коллекцией слотов. Может, кто посоветует проверенную площадку? Очень не хочется нарваться на мошенников, а пока, к сожалению, я только на них и попадаю. Хорошо, что пока без потерь особых.