Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Казино
Неделю уже ищу надежное онлайн-казино с быстрыми выплатами и хорошей коллекцией слотов. Может, кто посоветует проверенную площадку? Очень не хочется нарваться на мошенников, а пока, к сожалению, я только на них и попадаю. Хорошо, что пока без потерь особых.
Re: Казино
Могу JB.COM посоветовать, довольно интересный сайт. Точно не мошенники, потому что играю там уже больше года и пока все нормально. Есть все, что вы перечислили, плюс отличная система кэшбэка у них. Иногда только за счет бонусов удается выиграть неплохую сумму, в такие дни пополнения просто не делаю. В общем, пробуйте, думаю, что вас казино полностью устроит.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость