Подскажите
Девочки, я сейчас учусь на дизайнера и мне нужен инструмент, который позволял бы мне работать с цветом. Может, вы мне подскажите какой-нибудь полезный для дизайнера инструмент? Какой по вашему мнению считается самым удобным в использовании?
Re: Подскажите
Я вам рекомендую попробовать вот этот инструмент для работы с цветом https://pipetkaonline.ru/ru . По крайней мере вы с помощью данного инструмента сможете определить цвет, создадите палитру и узнаете всё о цветовых сочетаниях. Тут есть профессиональные инструменты для дизайнеров и разработчиков. Я уверена, если вы воспользуетесь таким инструментом вам очень понравится на самом деле. Многие новички, да и уже опытные дизайнеры используют данный инструмент. Я вам рекомендую тоже попробовать и, мне кажется, вы его оцените по достоинству. Потом напишите мне понравилась вам моя рекомендация или все-таки нет? Буду вам за это очень признательна.
