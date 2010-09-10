Покупка авто

zevc
Сообщения: 3020
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 12:43

Девочки, привет! А как сейчас выгодно в Беларуси купить иномарку? У меня уже автомобиль старенький и мне очень хочется обновить его. Но, проехавшись по автосалонам поняла, что сейчас ценник очень высокий. Хочется именно новый автомобиль, подержанный не рассматриваю. Может, что подскажите мне насчет этого?
klonik
Сообщения: 3021
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » 35 минут назад

Привет, полностью с тобой соглашусь, что ценник на автомобили сейчас очень высокие и не каждому будут по карману. У меня подруга недавно купила авто из Европы, так этот автомобиль выгоднее вышел чем покупать у нас в Беларуси. Да и комплектации говорила, что такой у нас в стране вообще не представлено. Может, вам тоже лучше посмотреть такой вариант покупки нового автомобиля? Ведь насколько я знаю, сейчас есть специальные компании, которые предлагают подобные услуги. Правда придется ждать автомобиль, но мне кажется лучше подождать и купить автомобиль за адекватную стоимость. Чем забирать из салона в минимальной комплектации. Что вы вот сами думаете по этому поводу?
