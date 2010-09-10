Покупка авто
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка авто
Девочки, привет! А как сейчас выгодно в Беларуси купить иномарку? У меня уже автомобиль старенький и мне очень хочется обновить его. Но, проехавшись по автосалонам поняла, что сейчас ценник очень высокий. Хочется именно новый автомобиль, подержанный не рассматриваю. Может, что подскажите мне насчет этого?
Re: Покупка авто
Привет, полностью с тобой соглашусь, что ценник на автомобили сейчас очень высокие и не каждому будут по карману. У меня подруга недавно купила авто из Европы, так этот автомобиль выгоднее вышел чем покупать у нас в Беларуси. Да и комплектации говорила, что такой у нас в стране вообще не представлено. Может, вам тоже лучше посмотреть такой вариант покупки нового автомобиля? Ведь насколько я знаю, сейчас есть специальные компании, которые предлагают подобные услуги. Правда придется ждать автомобиль, но мне кажется лучше подождать и купить автомобиль за адекватную стоимость. Чем забирать из салона в минимальной комплектации. Что вы вот сами думаете по этому поводу?
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость