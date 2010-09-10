Подскажите

klonik
Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:53

Здравствуйте, где можно купить качественное, надежное испытательное оборудование по ЭМС и для ЭКБ? Кто у нас в России предлагает по выгодной цене такое оборудование? Если вы знаете, подскажите пожалуйста? Хотелось бы приобрести напрямую все-таки от производителя.
zevc
Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:17

Добрый день, посмотрите здесь https://proryvnpp.ru/oborudovanie/ispyi ... -dlya-ekb/ . Вы такое оборудование ищете? Если подходит, то тут можете смело покупать, потому что компания сама занимается производством и продажей такого оборудования. Если вы не можете определиться с выбором, то на сайте компании есть менеджер, который вас проконсультирует по оборудованию и предложит подходящий вариант. А так, тут представлен широкий диапазон оборудования. У компании можно выбрать устройства для различных задач — от базового тестирования до проведения сложных исследований. Есть соответствие стандартам, так как всё оборудование разработано в соответствии с международными требованиями и имеет сертификаты качества. Так что рекомендую посмотреть такое оборудование в этой компании.
