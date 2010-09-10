Сообщение klonik » Вчера, 21:53

Здравствуйте, где можно купить качественное, надежное испытательное оборудование по ЭМС и для ЭКБ? Кто у нас в России предлагает по выгодной цене такое оборудование? Если вы знаете, подскажите пожалуйста? Хотелось бы приобрести напрямую все-таки от производителя.