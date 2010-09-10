Музыка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Музыка
Собираюсь в долгую дорогу на машине, нужно срочно обновить плейлист. Ищу что-то новенькое из популярного, но чтобы не «фоновая» музыка, а с душевными текстами и классным звучанием. Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно быстро послушать свежие хиты онлайн, а потом, если понравится, сразу скачать?
