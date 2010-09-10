Музыка

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыка

Сообщение zevc » Сегодня, 10:54

Собираюсь в долгую дорогу на машине, нужно срочно обновить плейлист. Ищу что-то новенькое из популярного, но чтобы не «фоновая» музыка, а с душевными текстами и классным звучанием. Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно быстро послушать свежие хиты онлайн, а потом, если понравится, сразу скачать? 
