Музыка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыка

Сообщение zevc » Вчера, 10:54

Собираюсь в долгую дорогу на машине, нужно срочно обновить плейлист. Ищу что-то новенькое из популярного, но чтобы не «фоновая» музыка, а с душевными текстами и классным звучанием. Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно быстро послушать свежие хиты онлайн, а потом, если понравится, сразу скачать? 
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3031
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Музыка

Сообщение klonik » Вчера, 20:01

Последние несколько месяцев музыку ищу здесь, лучший сайт из того, что работает без особой рекламы. Там всегда в топе самые играющие треки, можно послушать всё онлайн прямо в браузере, а если что-то западет в душу — скачать в пару кликов. Интерфейс простой, без лишней мишуры. И не нужно никаких подписок, как это обычно бывает. Регистрироваться, если что, тоже не придется.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей