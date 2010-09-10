Музыка
Музыка
Собираюсь в долгую дорогу на машине, нужно срочно обновить плейлист. Ищу что-то новенькое из популярного, но чтобы не «фоновая» музыка, а с душевными текстами и классным звучанием. Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно быстро послушать свежие хиты онлайн, а потом, если понравится, сразу скачать?
Re: Музыка
Последние несколько месяцев музыку ищу здесь, лучший сайт из того, что работает без особой рекламы. Там всегда в топе самые играющие треки, можно послушать всё онлайн прямо в браузере, а если что-то западет в душу — скачать в пару кликов. Интерфейс простой, без лишней мишуры. И не нужно никаких подписок, как это обычно бывает. Регистрироваться, если что, тоже не придется.
