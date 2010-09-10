Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Добрый день, какая компания занимается производством и продажей промышленного инструмента и техоснастки с доставкой по России? Нам нужны инструменты, но не знаем где лучше всего заказать. Если вы знаете надежную компанию и производителя, может мне подскажите?
