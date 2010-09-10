Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день, какая компания занимается производством и продажей промышленного инструмента и техоснастки с доставкой по России? Нам нужны инструменты, но не знаем где лучше всего заказать. Если вы знаете надежную компанию и производителя, может мне подскажите?
Re: Подскажите
Здравствуйте, вы можете здесь приобрести все необходимые инструменты и оснастку. Тем более компания сама занимается производством и предлагает хорошие и выгодные решения. Попробуйте обратиться к ним, тем более ценник на оборудовании у них более чем доступный. В каталоге этой компании представлены инструменты самых известных брендов, которые себя зарекомендовали только с хорошей стороны. Если вы хотите приобрести надежные, качественные и недорогие инструменты я вам рекомендую обратиться именно в эту компанию. Потому что вы вряд ли где-то еще сможете найти больше ассортимент и приятные цены. Мне кажется, что в этой компании многие покупают. Потому что большой каталог инструментов предлагается только тут.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей