Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, привет! Хочу сделать на даче водоем, какой вот геотекстиль лучше всего использовать? Мне нужно много всего скорее будет, поэтому порекомендуйте где можно выгодно купить? Какая компания предлагает качественный геотекстиль по разумной стоимости?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 4 гостя