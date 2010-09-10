Сообщение zevc » Сегодня, 11:19

Девочки, привет! Хочу сделать на даче водоем, какой вот геотекстиль лучше всего использовать? Мне нужно много всего скорее будет, поэтому порекомендуйте где можно выгодно купить? Какая компания предлагает качественный геотекстиль по разумной стоимости?