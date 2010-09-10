Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3029
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:19

Девочки, привет! Хочу сделать на даче водоем, какой вот геотекстиль лучше всего использовать? Мне нужно много всего скорее будет, поэтому порекомендуйте где можно выгодно купить? Какая компания предлагает качественный геотекстиль по разумной стоимости?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 4 гостя