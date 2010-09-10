Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, привет! Хочу сделать на даче водоем, какой вот геотекстиль лучше всего использовать? Мне нужно много всего скорее будет, поэтому порекомендуйте где можно выгодно купить? Какая компания предлагает качественный геотекстиль по разумной стоимости?
Re: Подскажите
Привет, а вы не смотрели в торговой компании «Бикра-М»? Вроде как эта компания предлагает подобные материалы. Посмотрите тут https://bikra-m.ru , я у них покупала агроволокно для дачного участка. Покрывали на зиму растения. У нас стройка шла, так надо материал от дождя было укрывать, и мы вот материал покупали у них еще такой. Качество неплохое и самое главное, что компания предлагает все по адекватной стоимости. По крайней мере если сравнить с другими компаниями ценник на порядок ниже. Мне кажется, что все-таки можно тут выгодно приобрести. Тем более у компании есть доставка очень удобная, поэтому можете смело покупать. Думаю, вы у них сможете найти оптимальной плотности геотекстиль для водоема, чтобы на вашем участке создать красоту.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей