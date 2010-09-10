Мебель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3030
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 11:36

 Задумали редизайн гостиной в стиле лофт, часто вижу в инсте крутую мебель из металла и дерева, явно не масс-маркет. Очень хочу что-то подобное, но боюсь заказывать просто по фото - вдруг качество хромает, размеры не подойдут. Обидно будет, цены то тут не маленькие.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3031
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 20:29

С лофт-мебелью такое бывает, тут нужен не просто магазин, а производитель с собственным цехом — это залог контроля качества и возможность сделать всё нужные размеры. Подробнее на cherdak-masterskaya.ru смотрите, мы себе мебель у них заказывали. Перед заказом смотрели реальные фотки, чтобы понимать, что по итогу получим. Ожидания и реальность сошлись на сто процентов, магазин рекомендую.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя