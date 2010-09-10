Мебель
Мебель
Задумали редизайн гостиной в стиле лофт, часто вижу в инсте крутую мебель из металла и дерева, явно не масс-маркет. Очень хочу что-то подобное, но боюсь заказывать просто по фото - вдруг качество хромает, размеры не подойдут. Обидно будет, цены то тут не маленькие.
Re: Мебель
С лофт-мебелью такое бывает, тут нужен не просто магазин, а производитель с собственным цехом — это залог контроля качества и возможность сделать всё нужные размеры. Подробнее на cherdak-masterskaya.ru смотрите, мы себе мебель у них заказывали. Перед заказом смотрели реальные фотки, чтобы понимать, что по итогу получим. Ожидания и реальность сошлись на сто процентов, магазин рекомендую.
