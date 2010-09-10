Сообщение zevc » Вчера, 13:27

Девочки, привет! Хочу заказать кухню, уже определились. А вот со столешницей если честно у меня дилемма. Есть возможность поставить из натурального камня, а есть из искусственного. Подскажите, какой вариант все-таки мне лучше всего выбрать? Буду вам очень признательна за предоставленную информацию.