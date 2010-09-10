Столешница из искусственного камня
Девочки, привет! Хочу заказать кухню, уже определились. А вот со столешницей если честно у меня дилемма. Есть возможность поставить из натурального камня, а есть из искусственного. Подскажите, какой вариант все-таки мне лучше всего выбрать? Буду вам очень признательна за предоставленную информацию.
Re: Столешница из искусственного камня
Здравствуйте, если честно, мне кажется, что столешница из искусственного камня более практичная и не такая дорогая. Тем более сейчас такую столешницу можно сделать так, что никто даже не догадается об искусственной столешнице. Так как предлагается широкий выбор цветов, рисунков и фактур позволяет подобрать столешницу под любой стиль интерьера. Кстати, такие столешницы очень гигиеничны — непористая структура предотвращает размножение бактерий и грибка. Обладает отличной влагостойкостью, так как материал не впитывает влагу, поэтому не боится пролитой воды и других жидкостей. Тем более в любой момент можно заменить, так как по сравнению с натуральной стоит в разы дешевле. А так, смотрите сами как вам на самом деле лучше всего сделать. Смотрите на свои возможности и желания.
