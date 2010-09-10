Сообщение zevc » Сегодня, 13:36

Потихоньку изучаем СКС, встала задача развести интернет по квартире. Везде пишут, что нужны коннекторы для витой пары. В магазинах таких нет, есть с другими названиями - коннектор 8P8C, RJ-45, RJ-12. Какие коннекторы 8P8C брать для кабеля Cat.5e, чтобы было надёжно и не дорого?