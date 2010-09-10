Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Потихоньку изучаем СКС, встала задача развести интернет по квартире. Везде пишут, что нужны коннекторы для витой пары. В магазинах таких нет, есть с другими названиями - коннектор 8P8C, RJ-45, RJ-12. Какие коннекторы 8P8C брать для кабеля Cat.5e, чтобы было надёжно и не дорого?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя