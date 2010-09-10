Подскажите
Потихоньку изучаем СКС, встала задача развести интернет по квартире. Везде пишут, что нужны коннекторы для витой пары. В магазинах таких нет, есть с другими названиями - коннектор 8P8C, RJ-45, RJ-12. Какие коннекторы 8P8C брать для кабеля Cat.5e, чтобы было надёжно и не дорого?
Технически точное название того самого пластикового разъема для сетевого кабеля — коннектор 8P8C, то есть 8 позиций, 8 контактов. А RJ-45 это скорее устоявшееся бытовое название того же стандарта. А вот RJ-12 (или 6P6C) — это уже разъем для телефонных кабелей, он меньше по размеру. Проще всего купить небольшой набор у специализированного поставщика сетевых компонентов, там же можно сразу взять обжимной инструмент и тестер, чтобы всё было под рукой.
