Присматриваю себе первый автомобиль, бюджет до 3 млн. Смотрю на подержанные европейские марки, но все знакомые говорят, что ремонт потом будет золотой. Может стоит обратить внимание на новые китайские авто? Насколько они сейчас надежные? Раньше отзывы были не очень.
