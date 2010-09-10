Покупка авто

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » 42 минуты назад

Присматриваю себе первый автомобиль, бюджет до 3 млн. Смотрю на подержанные европейские марки, но все знакомые говорят, что ремонт потом будет золотой. Может стоит обратить внимание на новые китайские авто? Насколько они сейчас надежные? Раньше отзывы были не очень.
