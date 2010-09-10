Покупка авто
Покупка авто
Присматриваю себе первый автомобиль, бюджет до 3 млн. Смотрю на подержанные европейские марки, но все знакомые говорят, что ремонт потом будет золотой. Может стоит обратить внимание на новые китайские авто? Насколько они сейчас надежные? Раньше отзывы были не очень.
Re: Покупка авто
За последние 5 лет китайские авто сделали огромный скачок в качестве. Сейчас это уже не «жестянки», а полноценные конкуренты корейцам и некоторым европейцам в своей ценовой категории. Сборка стала на порядок лучше, дизайн современный, а комплектации за те же деньги часто богаче. Гарантия у официальных дилеров, как правило, хорошая — 3-5 лет или 100-150 тыс. км., главное брать у официала.
